Kamuya 40.538 personel alımı yapacak! 26 kurum başvuru şartlarını açıkladı

26 kamu kurumu personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya toplamda 40.538 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. Memur alımı yapılacak pozisyonlar, son başvuru tarihleri ve başvuruların nereden alınacağı gibi detaylar belli olmasıyla memur adayları aratmalarını sıklaştırdı.26 kamu kuruluşu toplamda 40.538 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, SPK, OGM, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Eti Maden, Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri, Sakarya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, TÜRKŞEKER, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, ÇAYKUR, Göç İdaresi Başkanlığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 1.829 açıktan sürekli işçi temini yapılacak.Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ulaşılabilinecek.24 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı kapsamında fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun, yazılım alanında en az 3 diğer alanlarda en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olan, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgeleyen adaylar arasından 41 sözleşmeli bilişim personeli alacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 23:59:59'a kadar sürecek. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda alınacak.Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.17 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.SPK, Ankara Merkez veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adete kadar Uzman Yardımcısı, 10 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ve Avukatlık hizmetleri sınıfında buluna 8. derece kadrolu 20 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel alımı yapacak.SPK personel alımı başvuruları 16 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatlarında vazifelendirmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru ve 20 adet orman mühendisi alacağını da duyurdu.Bu iki memur alımı için başvurular 29 Nisan'da başlayacak olup 9 Mayıs tarihine kadar sürecek.Ayrıca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 adet aşçı, 3 adet aşçı yardımcısı, 1 adet elektrikçi, 1 adet kaynakçı, 2 adet sıhhi tesisatçı, 2 adet iş makinası operatörü, 1 adet traktör operatörü, 15 adet garson, 2 adet pastacı, 12 adet temizlik görevlisi, 5 adet bulaşıkçı, 8 adet seracı, 5 adet diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar, 3 adet kimya laboratuvarı teknisyeni olmak üzere toplamda 64 adet geçici işçi alımı yapılacak.29 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak.15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle de 23 hemşire, 2 sağlık fizikçisi, 1 büro personeli, 1 teknisyen (İnşaat Teknisyeni) olmak üzere toplamda 33 sözleşmeli personel alımı yapacak.18 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 2 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak.Rekabet Kurumu, 12'si genel, 10'u iktisat, 3'ü bilişim kadrosunda olmak üzere toplam 25 rekabet uzman yardımcısı alacak.Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek. Adaylar 5 Nisan-5 Mayıs arasında e-Devlet'ten Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' üzerinden başvuru yapabilecek.Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak.Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ankara ve İstanbul'da yer alan yerleşkeleri için Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mühendis, Fizikçi, Kimyager, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı, Temizlik, Bulaşıkçı) pozisyonlarına toplamda 76 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 3 Araştırmacı (Doçent) ve 19 Ar-Ge Uzmanı personel alımı gerçekleştirilecek.15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 42 hemşire, 41 destek personeli, 38 sağlık teknikeri, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 büro personeli, 1 mühendis, 1 biyolog ve 1 diyetisyen olmak üzere 144 sözleşmeli personel alınacak.Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' internet sitesinden 30 Nisan'a kadar yapabilecek.Adayların, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde en az 60 puan alması gerekiyor.Alımlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınacak. İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 1 katı kadar yedek aday belirlenecek.Belirlenen asıl ve yedek adayların listesi, son başvuru tarihinin ardından 1 ay içerisinde 'www.erciyes.edu.tr' internet sitesinden yayımlanacak.Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Mimarı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonları için 11 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 65 sözleşmeli personel alımı yapacak.20 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü, uygulamalı yöntem ile 4 yazlım mimarı, 1 kurumsal veri mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 kıdemli CBS yazılım uzamanı, 1 kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli devops uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 8 iş analisti, 7 kıdemli yazılım uzamı, 3 devops uzmanı, 2 sistem uzamanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.Başvurular, dijital ortamda 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfaları www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 4 Büro personeli sözleşmeli personel alımı yapacak.22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için 5 adet personel alımı yapılacak.6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 5 büro personeli, 3 kütüphaneci, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 7 destek personeli (Temizlik görevlisi) ve 2 teknisyen olmak üzere toplamda 22 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.25 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR); Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 930 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye), MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 70 çay eksperi, Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 45 engelli ve 10 eski hükümlü mevsimlik işçi, Trabzon ili Bölümlü Çay Fabrikasına 6 engelli ve 4 eski hükümlü mevsimlik işçiyi noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alacak.26 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.Göç İdaresi Başkanlığı, Bayburt İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 48 adet Güvenlik Görevlisi, 15 adet temizlik görevlisi, 3 adet Şoför olmak üzere toplam 66 adet sürekli işçi alımı yapacak.29 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre 2 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak.29 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 20 hemşire, 3 Sağlık Teknikeri (1 Ameliyathane, 2 Fizyoterapi), 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 8 Destek Personeli (8 Hasta Bakıcı, 15 hizmetli), 8 büro personeli, 2 Teknisyen (1 Elektrik, 1 Elektronik Teknolojisi) olmak üzere toplam 62 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.29 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.