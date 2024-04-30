Kabus yeniden hortladı: Kene ısırdıktan bir hafta sonra öldü!
Bingöl'de 67 yaşındaki Hasan Kökten 1 hafta önce kene ısırması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan Kökten, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Bingöl'ün Yedisu İlçesi'ne bağlı Güzgülü köyünde 1 hafta önce kene ısırması şikayetiyle Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvuran Hasan Kökten, ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan Kökten, dün akşam hayatını kaybetti. Kökten'in cenazesi, işlemleri sonrası Güzgülü köyüne getirilerek toprağa verilecek.