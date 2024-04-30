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İzmir’de DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütü operasyonu kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekleme: 30.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı kararıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütü operasyonu kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçleri gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen şok baskınlarda DHKP/C Silahlı Terör Örgütü ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden 2'si yakalanarak gözaltına alındı.
Firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.