İYİ Parti'de şok istifa: Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık görevi bıraktı!

Trabzon' da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Trabzon' da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık, basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı