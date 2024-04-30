İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı: Toplu ulaşıma kısıtlama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama getirildiği duyuruldu.BAKAN YERLİKAYA'DAN 1 MAYIS AÇIKLAMASIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde yapılacak etkinlikler ve alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgiler verdi.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağını hatırlatarak konuşmasına başlayan Bakan Yerlikaya, "Hatırlanacağı gibi 12 Eylül darbesi sonrasında 1 Mayıs yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı dönemindeyse 2008 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanmaya başlandı. 2009 yılında da resmî tatil olarak ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'Emek, bizim inancımızda ve kültürümüzde, müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik; bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik.' Bu anlayışla, ekmeğini alnının teri ve gözünün nuruyla kazanan, ülkemizin gücüne güç katan, kamu ve özel sektörümüzdeki işçi kardeşlerimin, tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü can-ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.TOPLUMUN HUZURU VE GÜVENLİĞİ AKSATILMAMALIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sözlerine şu şekilde devam etti:"Toplantı ve gösteri yürüyüşü, demokratik bir haktır. Ve bu hak, anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak burada çok önemli bir hassasiyet var. O da demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır. Başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir. Anayasamızın 34. maddesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi de işte bu hassasiyetlere yer vermiştir."İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılan başvuru sayıları ile ilgili bilgiler vererek "Şimdiye dek 55 ilimizde, 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Ve bunların tamamına izin verilmiştir. Tam da burada İstanbul'la ilgili olarak ayrı bir parantez açmak istiyorum. Zira İstanbul, medeniyetimizin baş tacı. Dünyanın 15. büyük metropolü ve nüfusu, 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan İstanbul, aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir. Bizim önceliğimiz de böylesine önemli bir mega şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir elbette." şeklinde konuştu.İSTANBUL'DA 40 AYRI YER VE GÜZERGâH İLAN EDİLDİİstanbul Valiliğince her yıl ocak ayında toplantı ve gösteri yürüyüşü, yer ve güzergahının tespit ve ilan edildiğinin altını çizen İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergâh ilân edilmiştir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir. Ancak bu yıl; 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de 'Taksim'de Buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa; kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği, İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi" dedi."TERÖR ÖRGÜTLERİ TAKSİM MEYDANI'NA GELİN ÇAĞRISI YAPIYOR"Terör örgütlerinin son bir haftada 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim Meydanına gelin çağrısı yaptıklarını dile getiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim Meydanı'nın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'' kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında olmadığını vurguladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:"Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır. Bir hak ve özgürlüğü koruma adına, mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez. Hele ki; sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz."1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla alınan tedbirler hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da, toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacağını ve il genelinde de 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yapacağını söyledi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ayrıca İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve bağlı sendikaların belirli sayıdaki temsilcilerinin Taksim Anıtına çelenk koyabileceğini, Basın Açıklaması yapabileceğini, Kazancı Yokuşuna karanfil bırakarak saygı duruşunda bulunulabileceklerini ifade etti.