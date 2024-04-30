FETÖ'nün mahrem yapılanmasına soruşturma: 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.