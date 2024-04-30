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Beyaz Gazete
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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına soruşturma: 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 30.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına soruşturma: 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiBaşsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.