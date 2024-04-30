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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 ilde ücretsiz toplu taşıma kararı

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Ekleme: 30.04.2024 - 09:21 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 ilde ücretsiz toplu taşıma kararı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kara göre, 1 Mayıs'ta 3 ilde raylı sistemler ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosunda ulaşım ücreti alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 ilde ücretsiz toplu taşıma kararı