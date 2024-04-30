Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 ilde ücretsiz toplu taşıma kararı

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kara göre, 1 Mayıs'ta 3 ilde raylı sistemler ücretsiz olacak.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosunda ulaşım ücreti alınmayacak.