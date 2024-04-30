Antalya'da FETÖ firarisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek" suçundan 5 yıl, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle görevinden ihraç edilmiş eski polis memuru O.A. gözaltına alındı.Hükümlü, sevk edildiği nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.