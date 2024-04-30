Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 510 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 2,6 azalışla 2 milyon 450 bin lira oldu.Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 429 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 052 TL seviyesinden işlem görüyor.Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününe de düşüşle başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 30 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.429,58Satış 2.429,83Alış 3.957,00Satış 4.052,00Alış 7.936,00Satış 8.127,00Alış 15.799,00Satış 16.144,00Alış 2.328,19Satış 2.328,59