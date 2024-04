AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:CHP'Lİ TANRIKULU SÖZDE SOYKIRIMI ANMA TÖRENİNE KATILDI!'Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili anma törenlerine katılan bir CHP'liden bahsediyoruz. Böyle bir CHP olduğunu da inkar etmemek lazım. Sayın Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istemesi, bunların yaptığı bu hareketlerden bir adım geride durmaları anlamına gelmiyor. Yine ne iseler o hareketlerine devam ediyorlar. Zaten, nerede bölücülükle ilgili bir faaliyet varsa, bununla ilgili bir savunma mekanizması kurulacaksa, burada biz Sezgin Tanrıkulu'nu her şartın içerisinde görebiliyoruz.''CHP'de bu yapılan hareketleri destekliyor. Şimdi siz bir milletvekilinizin, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olan bir anma törenine katıldığını bileceksiniz ve buna ses etmeyeceksiniz. Bu ne demek? Bu işi kabul ettiğiniz anlamına gelir. Sezgin Tanrıkulu, her zaman ki Sezgin Tanrıkulu...'TERÖRİSTBAŞINDAN CHP'YE TALİMATLAR!'Yeni anayasa çalışmalarını engellemesi ile ilgili bir talimat veriyor. Aslında PKK terör örgütünün liderlerinin, CHP liderine talimat verdiği de bir dönemden geçiyoruz. Bakalım gerçekten bu görüşme sonrasında (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel) yeni anayasa ile ilgili olarak, Sayın Özgür Özel, PKK terör örgütünü mü dinleyecek yoksa gerçekten bu ülkenin anayasasının değişmesi adına bir adım mı atacak... Benim fikrimi sorarsanız, PKK terör örgütünün teröristlerinin talimatlarını bir kenara koyamaz. Çünkü, Özgür Özel'in bu anlamda bir cesareti yok. Çünkü, onlarla birlikte hareket etmediği halde, siyasette başarısız olacağını düşünüyor.''CHP'nin genel başkanı, PKK terör örgütünün sözde liderleri tarafından azarlanır ve onlara talimat verilir hale geldi. Bu süreç Kılıçdaroğlu ile başladı ve Özgür Özel ile devam ediyor.'DİYARBAKIR BAROSU PETROL ARANMAMASI İÇİN DAVA AÇTI!'Diyarbakır'da petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine ilişkin olarak Diyarbakır Barosu bir dava açtı ve doğanın talan edildiğini ve bu uygulamalara karşı olduklarını söylediler ve bir iptal davası açtılar.''Türkiye'de bugüne kadar hangi yararlı faaliyet yapılmaya kalkıldıysa, Diyarbakır Barosu olsun, CHP olsun, Ekrem İmamoğlu olsun, Kılıçdaorğlu olsun, bu türlü bir zihniyetin, bu tür projelerin önüne geçmeye çalıştığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse, biliyorsunuz Sayın Enerji Bakanımız bir açıklama yaptılar, 'Sakarya gaz sahasından, günlük 4 milyon metreküp doğal gaz, her gün olmak üzere ülkemize veriliyor.' dedi. Yani, ortalama bir buçuk milyonla, 1.8 milyon arasındaki vatandaşımızın evine doğal gaz şuan da ulaşıyor. Bu süreç başlamadan önce ne diyorlardı? 'Her gün bir kriz çıkıyor. Bu çıkan krizde bir doğal gaz çıkartırlar ve bu çıkan doğal gazla bu işlerin üstünü örtmeye çalışırlar.' şeklinde, bu işin sürekli olarak üstünü kapatmaya çalışıyorlardı. Daha doğrusu bu çıkan doğal gazı küçümsemeye çalışıyorlardı. Şimdi, 4 milyon metreküp günlük gaz çıkmaya başladı. Bir buçuk milyon vatandaşın evine bu gaz bir şekilde giriyor. Sayın Bakan, 'İlk hedefimiz 10 milyon metreküp' diyor. O zaman, bunun neredeyse 2 buçuk katı kadarı vatandaşımızın hanesine girmiş olacak. Daha sonrasında 40 milyon metreküp hedef koyuyor. Yani, devlet bunu yapacağını söylüyor ve devam ediyor.''Önüne geçilmeye çalışılan bir başka proje ise 3. havalimanı projesiydi. Sayın Ulaştırma Bakanı bir açıklama yaptı. Türkiye'ye 56 milyon dolar, yeni havalimanı ile birlikte, Türkiye'ye giren bir para var. Aslında bu hepimizin gururu... İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın birincisi, dünyanın ise yedinci havalimanı durumuna geldi.''Gezi Parkı terör eylemlerine dönelim. O dönemde Taksim platformunun açıkladıklarından bir tanesi üçüncü havalimanının yapılmamasıydı. Şimdi 3. havalimanı dediğimiz, İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'da birinci, dünyanın ise yedinci havalimanı durumuna gelmiş. Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönelim. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu dalga geçiyordu orası ile ilgili... Sabiha Gökçen Havalimanımız, Avrupa'da 11. dünyada ise 43. havalimanı durumuna gelmiş. Antalya Havalimanı, Avrupa'da 10. dünyada ise 41. havalimanı durumuna gelmiş. Bakın sadece İstanbul Havalimanımız, günde bin 386 tane uçuşa ev sahipliği yapıyor. Şimdi bu projeleri yapan AK Parti iktidarını, düzenli olarak durdurmak isteyen bir CHP vardı. Bugün bunun bir benzerini petrol aramayla ilgili, yapılan çalışmalarla ilgili durdurmak noktasında, Diyarbakır Barosu'nun yaptığını görüyoruz.'İMAMOĞLU, HAMAS'A 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DEDİ!'Hamas'a 'terör örgütü' diyen kişi, 'sivil vatandaşlara karşı toplu katliam yaptığını' söyleyen kişi, İBB başkanımız. Bakar mısınız... Türkiye Cumhuriyeti'nde İBB başkanlığı yapan bir kişi kalkıyor, Hamas'ın bir 'terör örgütü' olduğunu ve 'sivillere karşı katliam yaptığını' söylüyor. Aziz milletimiz, Sizce Ekrem İmamoğlu, Filistinlilerin bu hassasiyetini hissedebilir mi? Ekrem İmamoğlu'na öyle ya da böyle bir şekilde gidip oy vermiş olan herkese sesleniyorum. Düşünebiliyor musunuz? Hamas'ın kendisini savunabilmek için, ülkesini savunabilmek için mücadele eden mücahitlerine kalkıp 'terör örgütü' muamelesi çekmeye çalışan bir İBB başkanı var. Çocukların ölümü ki ölen insanların çoğunluğunun çocuklar ve kadınlar olduğu bir durumu, İsrail'in yaptığı bu katliama ses çıkartmayan, burada Hamas'ı suçlayan ve bundan dolayı üzüntü duyduğunu söyleyen bir İBB başkanı var. Bu konularda bu adam niye bu kadar çok yorum yapıyor? Mesela kendi ülkesi ile ilgili olarak, bugüne kadar PKK terör örgütü ile ilgili PKK'nın yaptığı katliamlarla ilgili neden hiç konuşmaz, hiç düşündünüz mü? Orada, ülkesini savunmaya çalışan Hamas'a bu iftirayı atan Ekrem İmamoğlu, kendi ülkesindeki bebekleri, askerleri şehit eden, PKK terör örgütünün aleyhine niye konuşmaz? Kime hizmet ediyor bu adam? Bunu niye düşünmüyoruz? Ekrem İmamoğlu hangi ülkelere hizmet ediyor? Bunu soralım kendimize...Bu konuşma hangi ülkenin hoşuna gitti? İsrail'in hoşuna gitti ve İsrail yandaşlarının hoşuna gitti.'ATIK SULARI DENİZE DÖKMÜŞLER!'Çöp, çukur ve çamur siyaseti, CHP'dedir. CHP, bunları düşünmez. CHP'nin gözü balya balya paralarda, lastiklediği dolarlarda, lastiklediği eurolarda... Onlar kalkıp burada vatandaşın bu anlamda hangi sıkıntıya girip girmediğini düşünmezler... İşte, kanalizasyonları görüyorsunuz, hangi sıkıntılarla vatandaş karşı karşıya...'İSTANBULLUNUN METRO ÇİLESİ; 72 SAAT ÇALIŞMADI!'72 saat, 'Metro bozuk, tadilat var.' dediler. Bir baktık ki kaza yapmış. Bir İBB, vatandaşın aklı ile bu kadar dalga geçebilir. Şu hadisenin aynısı, AK Partili bir belediyenin zamanında olsa, büyük bir ihtimalle şuan da hepsi kapının önüne geçmiş ve ciddi olarak eylemler yapıyorlardı.'5 YAŞINDAKİ ÇOCUK, İBB'NİN AÇTIĞI ÇUKURDA BOĞULDU!'Niye bunların hiçbir konuda sorumluluğu yok? ''Beşiktaş'ta vatandaşlar yerin altında hayatını kaybetti, 'CHP sorumlu değil'. Teleferik hadisesi oluyor, vatandaş hayatını kaybediyor, 'CHP sorumlu değil'. Şurada bir kuyu açıyorlar, çalışma yapıyorlar, 5 yaşındaki kız çocuğu içine düşüyor ve hayatını kaybediyor, 'CHP sorumlu değil'. Siz ne zaman sorumlu olacaksınız? Ne olmasını bekliyoruz mesela? Hiçbir konuda bunlar sorumlu değil...'