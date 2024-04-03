Tayvan’da 7.4 büyüklüğünde deprem! 25 yıldır böylesi görülmedi: Önce heyelan sonra tsunami uyarısı

Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adanın doğu kıyısını sarsan depremde çok sayıda bina yıkılırken heyelan tetiklendi ve en az dört kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Yerel saatle sabah 7.58'de Hualien şehrinin 18 kilometre (11 mil) güneyinde ve 34,8 kilometre (21 mil) derinlikte meydana geldiği belirtilen deprem son 25 yılın en büyük depremi olarak nitelendirildi.Tayvan Ulusal İtfaiye Teşkilatı depremde en az dört kişinin öldüğünü ve 57 kişinin de yaralandığını söyledi. Ölümler Hualien İlçesinde meydana geldi ve ölenler arasında bir yürüyüşçü de vardı. NFA, yetkililerin hâlâ kayıplar hakkında bilgi topladıklarını söyledi.Tayvanlı yetkililere göre, insanların Hualien ilçesindeki çökmüş binalarda mahsur kaldığı, binlerce evin elektriksiz kaldığı ve doğu kıyısındaki büyük bir otoyolun toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle trafiğe kapatılmasıyla birlikte büyük hasar raporları da ortaya çıktı.TVBS'nin haberine göre, batı kıyısını Tayvan'ın doğusuna bağlayan bir başka otoyol da düşen kayalar nedeniyle hasar gördü otomobillerdeki dokuz kişi yaralandı.Tayvan Merkezi Hava Durumu İdaresi sözcüsü, hafta sonuna kadar 7 büyüklüğünde güçlü artçı sarsıntıların beklendiği konusunda uyardı.Depremin ardından Tayvan, güney Japonya ve Filipinler'de tsunami uyarıları geldi. Bazı kıyılarda yarım metreden daha kısa dalgalar gözlemlendi ve havayollarının uçuşları askıya almasına yol açtı. Ancak daha sonra tüm tsunami uyarıları kaldırıldı.Japan Airlines'a göre, bölgedeki tsunami uyarılarının ardından Okinawa ve Kagoshima vilayetlerinden tüm uçuşlar askıya alındı.Havaalanı sözcüsü Hideaki Tsurudo, CNN'e yaptığı açıklamada, Okinawa'nın Naha havaalanına gidiş-dönüş uçuşlarının, tsunami uyarısının tavsiye düzeyine indirilmesinin ardından yeniden başladığını söyledi.Savunma Bakanlığı'na göre, Tayvan'da afet yardımına yardım etmek için askeri personel gönderildi ve adada meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle okullar ve işyerlerinin faaliyetleri durduruldu.Tayvan, Pasifik Okyanusu'nun kenarından geçen ve Endonezya'dan Şili'ye kadar devasa sismik ve volkanik faaliyetlere neden olan Pasifik Ateş Çemberi'ndeki konumu nedeniyle düzenli olarak depremlerle sarsılıyor.Merkezi Hava İdaresi'ne göre, çarşamba günü meydana gelen deprem 1999'dan bu yana Tayvan'ı vuran en güçlü deprem oldu. 1999 yılında Taipei'nin 93 mil (150 kilometre) güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki bu güçlü deprem 2.400 kişinin ölümüne ve 10.000 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.Tayvan Merkezi Acil Durum Komuta Merkezi (CEOC), çarşamba günü meydana gelen depremde 15'i Hualien İlçesinde olmak üzere en az 26 binanın çöktüğünü söyledi.Adanın hükümet tarafından işletilen Taipower Şirketi'nin sorunu çözmek için çalıştığını belirten CEOC'ye göre 91.000'den fazla hane elektriksiz durumda.TVBS görüntüleri, Tayvan'ın doğu kıyısı boyunca Suhua Otoyolu boyunca büyük kayaların dağıldığını ve çok sayıda tünelin kırıldığını gösteriyor; bunlardan biri ikiye bölünmüş durumda. CNN üyesi SET News, düşen kayaların parçaladığı bir arabanın ön kısmını gösteriyor.