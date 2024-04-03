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Tarih öne çekildi! Ödemeler yarın hesaplarda

Aile Destek Programı ödemeleri yarın hesaplara aktarılacak.

Ekleme: 3.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 3.04.2024 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Tarih öne çekildi! Ödemeler yarın hesaplardaAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin yarın hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, Ramazan Bayramı nedeniyle ödemelerin öne çekildiğini belirtirken, "Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarih öne çekildi! Ödemeler yarın hesaplarda