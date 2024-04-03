SGK giriş tarihi 1993, 1997, 2004, 2018 olan yaşadı! 42'den fazla meslek listeye girdi

Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır ve sağlığa zararlı işlerde çalışanların daha erken emekli olabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, çalışanların yıpranma payı göz önünde bulundurularak emeklilik yaşını düşürmelerine imkan tanır. Hem kamu hem de özel sektörde, 45 farklı meslek dalını kapsayan bu düzenleme, binlerce çalışan için erken emeklilik umudu oluşturuyor.FHSZ'den yararlanabilecek meslek grupları arasında çimento fabrikası çalışanları, madenciler, sağlık çalışanları ve gazeteciler yer almakta. Bu meslek gruplarındaki bireyler, yıllık çalışmalarına ek olarak, 60 ila 180 gün arasında değişen sürelerde erken emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.Her meslek grubu için belirlenen süre sınırlamaları bulunmaktadır. Genellikle bu süre 5 yıl ile sınırlıyken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar uzayabiliyor. Yeraltı işlerinde çalışanlar için ise 1.800 gün, diğer sigortalılar için 3.600 gün FHSZ kapsamında çalışma şartı aranıyor.Erken emeklilik, ağır işlerde çalışanlar için tanınan bir hak olmasına rağmen, bu hakkın daha fazla meslek grubunu kapsaması yönünde hem kamu hem de özel sektörden artan talepler bulunmaktadır.Erken emeklilik haklarının genişletilmesi konusu, çalışma yaşamının sürdürülebilirliği ve çalışan sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu yöndeki talepler, sosyal güvenlik sistemlerinin daha adil ve kapsayıcı hale getirilmesine yönelik genel bir isteğin göstergesi olarak kabul edilebilir.Erken emeklilik, ağır iş kollarında çalışan bireyler için sadece bir hak değil, aynı zamanda çalışma şartlarının zorluklarına karşı bir ödüldür.Bu sistem sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek adına erken yaşta emekliliği mümkün kılarak, çalışanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, FHSZ'nin kapsamının genişletilmesi, gelecekte daha fazla çalışanın bu imkandan yararlanabilmesi için önemli bir adım olacaktır.