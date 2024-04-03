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Seçim bitti cezalar başladı! O paylaşımlara soruşturma

31 Mart yerel seçimleri sonrası sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 3.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 3.04.2024 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Seçim bitti cezalar başladı! O paylaşımlara soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşanlala ilgili soruşturma başlattı.

Suç unsuru taşıyan paylaşımlara soruşturma

Öz konusu bildileri alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak Re'sen soruşturma başlatıldı.