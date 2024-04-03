Norveç parlamento binasında bomba ihbarı: Tamamen boşaltıldı

Norveç Parlamentosu (Storting), bomba ihbarı alınmasının ardından boşaltılarak giriş çıkışlara kapatıldı.Norveç'teki VG gazetesinin haberine göre, polis, yerel saatle 10.00'da parlamentoya yönelik bomba tehdidine ilişkin ihbar aldı.Parlamento çalışmaları durdurulurken, binanın boşaltılması talimatı verildi.İhbarın ardından olay yerine giden polis, parlamento binasının giriş ve çıkışları ile sokakları kapattı.Bomba tehdidinin kaynağına ilişkin açıklama yapılmadı.