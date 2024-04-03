Naci Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: 'Dikkatli olun'
Malatya'da meydana gelen depremin ardından konuşan Naci Görür'den 'dikkatli olun' uyarısı geldi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 13,9 kilometre olarak kaydedildi. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.
'DEPREMLER ÜRETİYOR, DİKKATLİ OLUNMALI'
Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'Malatya Küçüklü- Doğanşehir'de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun'