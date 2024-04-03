Naci Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: 'Dikkatli olun'

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 13,9 kilometre olarak kaydedildi. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.'DEPREMLER ÜRETİYOR, DİKKATLİ OLUNMALI'Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi: