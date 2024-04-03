Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 25°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 28°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 24°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 21°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 27°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 20°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 12°C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP 14°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK 15°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.ERZURUM °C, 18°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 19°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 14°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 25°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 14°C, 27°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 9°C, 25°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 18°C, 28°CAz bulutlu ve açık