Masquerade’deki faciada can vermişti: Ahmet Sever’den nişanlısına son telefon!

Türkiye, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciasıyla sarsıldı. Masquerade isimli gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.Faciada hayatını kaybeden 40 yaşındaki asansör ustası Emrah Demiroğlu'nun cenazesi, bugün ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Tuzla Orta Mahalle Merkez Cami'nde son yolculuğuna uğurlandı.Baba Hacı Demiroğlu, taziyeleri kabul ederken, güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Cenazeye katılan Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney aileye başsağlığı dileğinde bulundu.Evli ve 3 çocuk babası Emrah Demiroğlu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Orhanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demiroğlu'nun tadilat yapılan gece kulübüne girdikten 10 dakika sonra yangın çıktığı öğrenildi.Yangında hayatını kaybeden Yılmaz Kıhrı ile oğlu Akın Kıhrı, Beykoz Çiğdem Mahallesi Merkez Cami'nde cenaze namazı kılındı. Baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri Giresun'da götürüldü.Yangında hayatını kaybeden bir diğer çalışan olan 37 yaşındaki Ahmet Sever de Pendik Sülüntepe Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Sever'in yangın sırasında kız arkadaşını arayarak, "dumandan boğuluyorum" dediği belirtildi.