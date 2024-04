Kozmetik ürünlerindeki büyük tehlike: 'Lilial' maddesi bu hale getirdi

Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklı maddeler listesine alınan 'Lilial'; Gazeteci Pelin Çini'nin tüm vücudunu yaktı. Vücudundaki kızarıklık ve şişlik nedeniyle peş peşe tahlil yaptıran Çini'nin kozmetik ürünlerinde kullanılan yasak madde yüzünden bu hale geldiği ortaya çıktı.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çini kullanmış olduğu ürünün firmasına dava açacağını belirtip, "kullandığınız kozmetik ürünlerin içinde şu madde var mı? Bir bakar mısınız? (Butylphenly methylpropioal)" diyerek takipçilerini yasaklı maddeye karşı uyardı.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklanan, özellikle parfümlerde yaygın kullanılan "lilial" bileşenini içeren kozmetik ürünleri Türkiye'de de yasaklamıştı.Güçlü çiçek kokusundan dolayı başta parfüm ve diğer kozmetikler ile duş jeli ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve "lilial" ismiyle bilinen "Butylphenyl Methylpropıonal" bileşeni, alerjen içermesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Kozmetik Tüzüğü'nde yasaklı bileşenler listesine alındı.Bu gelişme üzerine sağlığa zararlı lilial bileşeninin Türkiye'deki kozmetik ürünlerde de bulundurulmaması için harekete geçen TİTCK, kozmetik sektörüne yönelik bir duyuru yayımladı.Duyuruda, taslak Kozmetik Yönetmeliği'nin yayımlanacağı ve yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren Türkiye'de bu bileşeni içeren kozmetik ürünlerin piyasada bulunamayacağı bildirildi.Sosyal medyadan mesaj yağdıGazeteci Çini'nin paylaşımı üzerine birçok duş jeli ve bakım kreminde ((4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde, also known as lysmeral, butylphenyl methylpropional, lilial or lily aldehyde) yasaklı maddelerin olduğu ve kullanan vatandaşların da bu konuda mağdur olduğu ortaya çıktı.Gelen mesajlardan bazıları şu şekilde;