Köprü havaya uçacak! Tarih vererek duyurdular: Savaşta bütün dengeler değişecek

Rus işgalinin sekizinci ayında Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım Yarımadası ile Rusya ana karasını birbirine bağlayan Kerç Köprüsü havaya uçurulduğunda, savaşta eşi benzeri olmayan bir meydan okuma yaşandı. Önceki aylarda Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı füzelerle batıran, limanlarda demirli Rus savaş gemilerine saldırılar düzenleyen Ukraynalılar, işgalcilere karşı en cüretkar hamlesini yaptı.Rusya lideri Vladimir Putin'in en prestijli projesi olan Kerç Boğazı Köprüsü, Ukraynalılar arasında ise Kremlin'in işgalini sembolize eden 'nefret köprüsü' olarak biliniyordu. Putin'in 70'inci doğum gününden bir gün sonra, sabaha karşı onlarca kilometre uzaklıktan bir patlama duyuldu. Patlamayı gökyüzüne yükselen siyah dumanlar izledi. Köprünün bir bölümü Karadeniz sularına gömüldü, trenlerin geçtiği bölümde ise büyük bir yangın çıktı. Ukraynalıların Kırım Köprüsü'nü hedef alması, Putin'i ciddi bir taktik değişikliğe itti. Rus ordusu, 8 Ekim 2022'den itibaren aylarca Ukrayna'nın kritik altyapı ve enerji tesislerini uzun menzilli füzelerle vurdu. Rus işgalcilerin füze yağmuru şehirleri harabeye dönen Ukraynalıların çok güç bir kış mevsimi geçirmesine yol açtı.Guardian gazetesinde bugün yayınlanan haberde ise Ukrayna'nın son günlerdeki İHA saldırılarına dikkat çekildi. Kiev yönetimi dün sınırdan yaklaşık 700 kilometre içerideki bir İHA üretim fabrikasını vurdu. Ukrayna ayrıca son aylarda Kerç Köprüsü'ne insansız deniz araçlarıyla saldırılar düzenledi. Ukrayna askeri kuvvetleri bugün, Guardian'a Kerç Köprüsü'nün yıkılmasının 'kaçınılmaz' olduğunu söyledi ve yılın ilk yarısı bitmeden bunu yapacaklarını öne sürdü ve haziran ayını işaret etti. Yetkililer saldırının ayrıca İHA ve insansız deniz araçlarıyla gerçekleşeceğini öne sürdü.Kerç Köprüsü Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan tek köprü ve Ukrayna Kırım'ı tekrar alarak savaşı dahi bitirmeyi planlıyor. Rusya, köprüyü korumak, uçaksavar savunmasını güçlendirmek ve gelen güdümlü füzeler için yem olarak bir 'hedef mavnası' konuşlandırmak için kapsamlı önlemler aldı.Öte yandan son beş ay içinde Ukrayna, Moskova'nın Karadeniz filosuna ait yedi çıkarma botu ve büyük gemiyi batırdı. Sonuncusu olan Sergei Kotov, Kerç köprüsünün güneyinde devriye gezerken, patlayıcılarla dolu 10 Ukraynalı Magura V5 amfibi insansız hava aracının katıldığı gece baskını sırasında alabora oldu. Köprünün yıkılması durumunda ise Moskova, askeri malzemeleri mecburen kara yoluyla Ukrayna'ya ulaştıracak ve açık hedef haline gelecek.