Katilden pişkin savunma! Cinayetin şoke eden detayları! Genç kadının acı ölümünün perde arkası! Diğer sevgilisi de yardım...

Konya'da 26 yaşındaki Ayşenur Bedel, evinin bahçesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmuştu! Tek şüpheli ise sevgilisi Ali Erensoy'du! Müebbet hapsi istenen katil sevgilinin cinayetle ilgili anlattıkları ve kendini savunması pes dedirtti.Akılalmaz cinayet 19 Mart 2023'te gece saatlerinde Konya'da Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta müstakil bir evde meydana gelmişti.Cinayetin tek şüphelisi olduğu bilinen ve maktül Ayşenur Bedel'in sevgilisi olan Ali Erensoy, birlikte yaşadığı 26 yaşındaki kadını evin bahçe kapısında yaralı bulduğunu belirterek sağlık ekiplerinden yardım istemişti.Tabancayla boynundan vurulduğu anlaşılan 26 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetmişti. Polis, şüpheli olarak Ali Erensoy ile aynı evde dini nikahla birlikte yaşadığı, aynı zamanda da akrabası olan Elif Erensoy'u da gözaltına almıştı. İki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan yargılanan 2 sanık hakkında, Cumhuriyet savcısı, 16 Şubat'ta görülen davanın duruşmasında kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.Savcılığın, mahkemeye sunduğu mütalaada, bilirkişi tarafından yapılan incelemede evdeki güvenlik kamerasının bozuk olmadığını ve fişinin çekildiğinin tespit edildiği belirtildi.Suçun Ali Erensoy tarafından işlendiğinin sabit olduğu anlatıldığı mütalaada, Elif Erensoy'un da Ayşenur Bedel ile arasındaki kıskançlık nedeniyle husumet bulunduğu için olaya yardım ettiği tespit edildi. Yeni yapılan duruşmada ise diğer sanık Elif Erensoy, tahliyesini talep etti. Erensoy savunmasında ''1 yıldır suçsuz yere yatıyorum. 4 yaşında kızım var" dedi.Ali Erensoy ise sevgilisi Ayşenur Bedel'in, intihar ettiğini öne sürerek, tahliyesini talep etti. Ali Erensoy, savunmasında olay günü güvenlik kamerasının neden çalışmadığı konusunda şu savunmayı yaptı:''Güvenlik kamera kayıtlarına bakılırsa, bazen kaçamak yapmak için güvenlik kameralarının fişlerini çekerdim. Bunu bazen oto yıkama firmamda, otomobil çizildiğinde de yapardım.Yani elimde imkan varken, güvenlik kamera görüntülerinin tamamını silerdim. Ayşenur'un tüm zamanlarında, ailesi yanında yokken ben onun yanında oldum. Paraysa para verdim. Ayşenur'un son terk edişi de uyuşturucu bağımlılığı yüzünden oldu. Ben Ayşenur'u eğlence hayatından tanırım. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu bu hayattan çektiğimde intihar etmeye çalıştı. Elif'in üzerine kuma olarak gelmeyi reddettiği için intihar etti. Ben onun iyi ve kötü gününde hep yanındaydım. Onu neden öldürmek isteyeyim."Mahkeme heyeti, kararını vermek için duruşmayı erteledi.