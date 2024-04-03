Gram altın rekor seviyede! İşte son fiyatlar
Gram altın 3 Nisan Çarşamba gününe zirveye yakın seviyeden başladı. Gram altın yatırımcıları bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. ONS altın ise rekor seviyeden işlem görmeye devam ediyor.
Gram altın 3 Nisan Çarşamba gününe zirveye yakın seviyeden başladı. Gram altın yatırımcıları bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.
Altının ons fiyatı, dün artan jeopolitik gerilimler, merkez bankaları ve fonlardan gelen taleple 2 bin 279 dolara ulaşarak rekor yeniledi.
Gram altın 2,354 TL
Çeyrek altın 3,974 TL
Yarım altın 7,899 TL
Cumhuriyet altını 16,326 TL
ONS altın 2,283 dolar ile rekor seviyeden başladı.
Altının ons fiyatı, dün artan jeopolitik gerilimler, merkez bankaları ve fonlardan gelen taleple 2 bin 279 dolara ulaşarak rekor yeniledi.
Gram altın 2,354 TL
Çeyrek altın 3,974 TL
Yarım altın 7,899 TL
Cumhuriyet altını 16,326 TL
ONS altın 2,283 dolar ile rekor seviyeden başladı.