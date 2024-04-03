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Beyaz Gazete
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Gram altın rekor seviyede! İşte son fiyatlar

Gram altın 3 Nisan Çarşamba gününe zirveye yakın seviyeden başladı. Gram altın yatırımcıları bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. ONS altın ise rekor seviyeden işlem görmeye devam ediyor.

Ekleme: 3.04.2024 - 09:07 Güncelleme: 3.04.2024 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Gram altın rekor seviyede! İşte son fiyatlarGram altın 3 Nisan Çarşamba gününe zirveye yakın seviyeden başladı. Gram altın yatırımcıları bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.

Altının ons fiyatı, dün artan jeopolitik gerilimler, merkez bankaları ve fonlardan gelen taleple 2 bin 279 dolara ulaşarak rekor yeniledi.

Gram altın 2,354 TL

Çeyrek altın 3,974 TL

Yarım altın 7,899 TL

Cumhuriyet altını 16,326 TL

ONS altın 2,283 dolar ile rekor seviyeden başladı.