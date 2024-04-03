Gram altın rekor seviyede! İşte son fiyatlar

Gram altın 3 Nisan Çarşamba gününe zirveye yakın seviyeden başladı. Gram altın yatırımcıları bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. ONS altın ise rekor seviyeden işlem görmeye devam ediyor.

Gram altın 3 Nisan Çarşamba gününe zirveye yakın seviyeden başladı. Gram altın yatırımcıları bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.Altının ons fiyatı, dün artan jeopolitik gerilimler, merkez bankaları ve fonlardan gelen taleple 2 bin 279 dolara ulaşarak rekor yeniledi.Gram altın 2,354 TLÇeyrek altın 3,974 TLYarım altın 7,899 TLCumhuriyet altını 16,326 TLONS altın 2,283 dolar ile rekor seviyeden başladı.