Bursa'da İran uyruklu 2 şüpheli sahte pasaportla yakalandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde girişinde uygulama yapan polis ekipleri, Ağrı-Bursa seferini yapan otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yaptığı sırada, İran uyruklu 2 kişinin pasaportlarının sahte olduğunu tespit etti.2 kişi gözaltına alındıİran’dan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildilerŞüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.