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Beyaz Gazete
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Bursa'da İran uyruklu 2 şüpheli sahte pasaportla yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaçak yollardan ülkeye giriş yaparak, sahte pasaportla seyahat eden İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 3.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 3.04.2024 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da İran uyruklu 2 şüpheli sahte pasaportla yakalandı
Bursa'nın İnegöl İlçesinde girişinde uygulama yapan polis ekipleri, Ağrı-Bursa seferini yapan otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yaptığı sırada, İran uyruklu 2 kişinin pasaportlarının sahte olduğunu tespit etti.

2 kişi gözaltına alındı

İran’dan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da İran uyruklu 2 şüpheli sahte pasaportla yakalandı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

Bursa'da İran uyruklu 2 şüpheli sahte pasaportla yakalandı

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.