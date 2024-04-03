Beşiktaş-Gayrettepe'deki yangında korkunç detay: İlk otopsi sonuçları çıktı! Hayatını kaybeden 29 kişi dumandan zehirlenmiş...

Türkiye'yi yasa boğan olay dün İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Gayrettepe'de tadilat yapılan Masquerade isimli gece kulübünde önce patlama yaşandı ardından da yangın çıktı. İstanbul Gayrettepe'de, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen ilk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden 29 kişide karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş.

Yangın Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı. İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.Sabah saatlerinde polis ekipleri yangının çıktığı sokakta önlem aldı. İki Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı gece kulübüne gelerek yaklaşık 1 saat inceleme yaptı.Öte yandan 16 katlı binada kalan bazı vatandaşlar ise eşyalarını almak için polis eşliğinde yangının çıktığı binaya girdi.Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni görüntüler paylaşıldı.İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.Öte yandan olayda hayatını kaybeden 29 kişinin tamamının dumandan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği değerlendirildi.Adli Tıp tamamının zehirlenerek hayatını kaybettiğini değerlendiriyor.