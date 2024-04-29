Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden sürüyor.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."