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Beyaz Gazete
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Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 29.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiTerör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden sürüyor.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.

Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi