Yalova'da feci kaza: Cipin arkadan çarptığı otomobilden savrulan kadın öldü
Yalova'da cipin arkadan çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu. Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan Ajda Sayınberk, dışarı fırlayıp yola savruldu. Sayınberk hayatını kaybederken 1'i bebek 7 kişi de yaralandı.
Yalova'da cipin arkadan çarptığı otomobilden fırlayan kadın hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine giden Ercan M.M.'nin kullandığı cip, önünde seyreden Engin K. idaresindeki plakalı otomobile arkadan çarptı.
ARABA BAHÇEYE UÇTU
Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da savrulup bariyerleri aştıktan sonra çevredeki dinlenme tesisinin bahçesine uçtu.
OTOMOBİLDEN FIRLADI
Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan Ajda Sayınberk, dışarı fırlayıp yola savrulurken, 1'i bebek 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Sayınberk'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ajda Sayınberk
Ajda Sayınberk'in cansız bedeni ise Yalova Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.