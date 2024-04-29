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Beyaz Gazete
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Yalova'da feci kaza: Cipin arkadan çarptığı otomobilden savrulan kadın öldü

Yalova'da cipin arkadan çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu. Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan Ajda Sayınberk, dışarı fırlayıp yola savruldu. Sayınberk hayatını kaybederken 1'i bebek 7 kişi de yaralandı.

Ekleme: 29.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Yalova'da feci kaza: Cipin arkadan çarptığı otomobilden savrulan kadın öldü
Yalova'da cipin arkadan çarptığı otomobilden fırlayan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine giden Ercan M.M.'nin kullandığı cip, önünde seyreden Engin K. idaresindeki plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yalova'da feci kaza: Cipin arkadan çarptığı otomobilden savrulan kadın öldü

ARABA BAHÇEYE UÇTU

Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da savrulup bariyerleri aştıktan sonra çevredeki dinlenme tesisinin bahçesine uçtu.

Yalova'da feci kaza: Cipin arkadan çarptığı otomobilden savrulan kadın öldü

OTOMOBİLDEN FIRLADI

Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan Ajda Sayınberk, dışarı fırlayıp yola savrulurken, 1'i bebek 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yalova'da feci kaza: Cipin arkadan çarptığı otomobilden savrulan kadın öldü

Sağlık görevlileri, Sayınberk'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ajda Sayınberk

Ajda Sayınberk'in cansız bedeni ise Yalova Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.