Valilik vatandaşları uyardı! Dikkatli olun

Yapılan değerlendirmelere göre, Sivas genelinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artıracağı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ANİ SEL VE SU BASKININA DİKKATValilikten yapılan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.