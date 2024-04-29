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Şırnak’ta terör operasyonunda 3 tutuklama

Şırnak'ta polis ekiplerinin bir haftada terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 29.04.2024 - 14:18 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta terör operasyonunda 3 tutuklamaİl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Nisan tarihleri arasında terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 7 şüpheli serbest bırakıldı. 16 Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.