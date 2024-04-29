Edirne'de son 1 haftada 468 kaçak göçmen ve 18 organizatör yakalandı

Edirne'de son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalanarak ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli 7 araç durduruldu. Bu araçlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı.Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 7 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 18 organizatör de adliyeye sevk edildi.