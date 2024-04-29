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Edirne'de son 1 haftada 468 kaçak göçmen ve 18 organizatör yakalandı

Edirne'de son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalanarak ilgili kurumlara teslim edildi.

Ekleme: 29.04.2024 - 13:24 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de son 1 haftada 468 kaçak göçmen ve 18 organizatör yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli 7 araç durduruldu. Bu araçlarda 468 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 7 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 18 organizatör de adliyeye sevk edildi.