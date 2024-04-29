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Diyarbakır'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğle saatlerinde aynı istikamette ilerleyen otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla kazada 7 kişi yaralandı.

Ekleme: 29.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi.

Bağlar ilçesinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

7 yaralı

Kazada, minibüste bulunan yolculardan F.Ç, G.B, S.E, B.A, H.Y, B.N ve otomobilde bulunan K.Y, hafif yaralandı.

Diyarbakır'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İnceleme başlatıldı

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var