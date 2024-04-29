Diyarbakır'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da iki araç birbirine girdi.Bağlar ilçesinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı.Kazada, minibüste bulunan yolculardan F.Ç, G.B, S.E, B.A, H.Y, B.N ve otomobilde bulunan K.Y, hafif yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.