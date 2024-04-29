Bakan Işıkhan'dan 'istihdam' mesajı!

Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı programlarda verdiği önemli mesajları bir kez de sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Işıkhan, mesajlarında İş gücüne katılma oranının tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki yıla göre iş gücü sayısının 775 bin kişi, istihdam sayısının ise 1 milyon 156 bin kişi arttığını belirtti.Işıkhan'ın TRT Haber'de katıldığı programla ilgili paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verildi:2024 Şubat ayında mevsim etkilerinden arındırılmış TÜİK verilerine göre, bir önceki yıla göre giş gücü sayısı 775 bin kişi, istihdam sayısı ise 1 milyon 156 bin kişi artmıştır. Oransal olarak bakacak olursak iş gücüne katılma oranı 0,8 puan istihdam oranımız ise 1,4 puan artmıştır. İş gücüne katılma oranımız tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır.Çalışma Meclisimizi 5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Toplantımızın başlığını; 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı, Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği' olarak belirledik.1 Mayıs açıklaması1 Mayıs gibi önemli bir günü, barışçıl ve bir arada kutlama kültürünün geliştirilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu doğrultuda gerçek bir devrim gerçekleştirerek 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak Emek ve Dayanışma Günü ilan etti.Bakan Işıkhan, 24 TV'de katıldığı programdaki mesajını şu sözlerle aktarıd:21 yıllık hükümetlerimiz döneminde işçilerimizin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesinden demokratikleşme süreçlerine kadar önemli katkılarımız oldu.