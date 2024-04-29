Bakan Fidan'dan Blinken'e Gazze çağrısı: İsrail'in üzerinde baskı kurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmede, Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi gerektiğini ve İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor.Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi gerektiğini ve İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini vurguladı.