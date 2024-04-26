İslam Memiş’ten altın gram fiyatı uyarısı: Düşüşler kalıcı değil! İşte altın için 4 kritik seviye

Altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Ons altın 2330 dolar civarında seyrederken altın gram fiyatı serbest piyasada 2500 TL bandında. Piyasadaki hareketlilik sonrası İslam Memiş, altın fiyatları için kritik aralıkları duyurdu.ONS altın yeni güne 2334 dolar seviyesinden başladı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı iç piyasada 2450 TL'ye yaklaştı. Piyasalar ise altın fiyatlarını etkileyecek Fed faiz kararını bekliyor. 1 Mayıs'ta açıklanacak karar sonrası faiz indirim sinyali gelirse altın fiyatlarının yukarı yönlü desteklenmesi bekleniyor.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Ons altın 2334 dolar seviyesinde. 0.82 puanlık bir yükseliş var. Neredeyse yüzde 1'e varan bir yükselişle günü tamamlama çabasında.2300 dolar güçlü bir destek seviyesi. Aşağı yönlü kırılırsa 2280 dolar hedefi vardı. ONS 2295 dolara kadar geriledi. Buradan tekrar yükselişe geçti.ONS için 1 Mayıs'a kadar 2280-2380 dolar aralığına odaklandık.Tepki yükselişleri ve toparlanma normaldir. Orta ve uzun vadede 2600 dolar beklentim sürüyor.Gram altın TL fiyatı için aşağıda 2450 liraya kadar düşüş ihtimali var.Gram altında takip ettiğimiz seviye yukarıda 2550-2560 TL direnci var. Eğer yukarı doğru kırılırsa 2600 TL yine hedef konumda olacak. Fed faiz kararına kadar 2500-2600 TL aralığında dalgalanma bekliyorum.Düşüşlerin kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Gram altın için 2500 TL ve altı yatırımcılarına alım fırsatı sunuyor.'