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Beyaz Gazete
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Hakkari’de acı olay: Dereye düşen yaşlı adamın cesedi bulundu!

Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giden H. İbrahim Keskin isimli vatandaş, köprüden geçmek isterken düştüğü Katramas Deresi'nden cansız bedeni bulundu.

Ekleme: 26.04.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Hakkari’de acı olay: Dereye düşen yaşlı adamın cesedi bulundu!
Acı olay sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

Hakkari’de acı olay: Dereye düşen yaşlı adamın cesedi bulundu!

60 yaşındaki H. İbrahim Keskin, Pirodan mevkiinde bulunan bahçesine giderken Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçeceği sırada dengesini kaybederek dereye düştü.

Hakkari’de acı olay: Dereye düşen yaşlı adamın cesedi bulundu!

Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelerek arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, saatler sonra Keskin'in cansız bedenini düştüğü yerin 4 kilometre ilerisinde buldu.