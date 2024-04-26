Hakkari’de acı olay: Dereye düşen yaşlı adamın cesedi bulundu!
Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giden H. İbrahim Keskin isimli vatandaş, köprüden geçmek isterken düştüğü Katramas Deresi'nden cansız bedeni bulundu.
Acı olay sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.
60 yaşındaki H. İbrahim Keskin, Pirodan mevkiinde bulunan bahçesine giderken Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçeceği sırada dengesini kaybederek dereye düştü.
Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelerek arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, saatler sonra Keskin'in cansız bedenini düştüğü yerin 4 kilometre ilerisinde buldu.