Görüntüler infial uyandırdı! Bakanlık harekete geçti: Çocuklara Dilan Polat taklidi yaptırılanlara jet soruşturma!

Kara para aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın 23 Nisan'daki bir etkinlikte küçük çocuklara tarafından taklidi yapıldı. İnfial uyandıran müsamereden sorumlu olan öğretmen ve bu duruma müsaade eden okul yönetimi büyük tepki çekerken Milli Eğitim Bakanlığı duruma kayıtsız kalmadı. Çocuklara kara para aklayan Dilan Polat'ın taklidinin yaptırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gerekli incelemelerin sürdüğü bildirildi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ancak bayram coşkusuna gölge düşüren bir 'müsamere' tüm tepkileri üzerine topladı. Karaman'da bulunan bir ilkokulda çekildiği iddia edilen görüntülerde çocuklara Dilan Polat rolü verildi. Polat'ın 'Enercii' isimle şarkısının da yer aldığı müsamerede Dilan Polat'ın gözaltına alınması da çocuklara taklit ettirildi.23 Nisan gösterisi altında çocuklara örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan Polat çiftinin taklidini yaptıran sözde öğretmen büyük tepki çekti.Gelişme üzerine Milli Eğitim Bakanlığı skandal olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bakanlık yetkilileri olayda ihmali bulunan kişiler için gerekli incelemenin sürdüğünü aktardı.Görüntüler oradakileri eğlendirse de sosyal medyada büyük tepki çekti.Instagram kullanıcıları şu yorumları yaptı: