Bakan Yumaklı paylaştı! Üreticilere ve çiftçilere destek devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım ve hayvancılık alanında çalışan üreticilere destekleri devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, üreticilere yönelik yeni destekleri açıkladı.
Bakan Yumaklı, hayırlı ve uğurlu olması dileği ile birlikte açıkladığı desteklerle ilgili şu ifadeyi kullandı:
Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
Desteğin içeriği
Buzağı Desteği 3 milyar 344 milyon 15 bin TL
Çiğ Süt Desteği 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 TL
Lisanslı Depoculuk Desteği 32 milyon 155 bin 447 TL
Hayvan Gen Kaynakları Desteği 29 milyon 216 bin 20 TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 10 milyon 42 bin 754 TL
Düve Alım Desteği 9 milyon 320 bin TL.
Buzağı ve süt desteği aşağıda yer alan takvime göre, diğer desteklerin tek parça olarak 26 Nisan 2024 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.
Bakan Yumaklı, hayırlı ve uğurlu olması dileği ile birlikte açıkladığı desteklerle ilgili şu ifadeyi kullandı:
Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
Desteğin içeriği
Buzağı Desteği 3 milyar 344 milyon 15 bin TL
Çiğ Süt Desteği 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 TL
Lisanslı Depoculuk Desteği 32 milyon 155 bin 447 TL
Hayvan Gen Kaynakları Desteği 29 milyon 216 bin 20 TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 10 milyon 42 bin 754 TL
Düve Alım Desteği 9 milyon 320 bin TL.
Buzağı ve süt desteği aşağıda yer alan takvime göre, diğer desteklerin tek parça olarak 26 Nisan 2024 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.