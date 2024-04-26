Bakan Yumaklı paylaştı! Üreticilere ve çiftçilere destek devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, üreticilere yönelik yeni destekleri açıkladı.Bakan Yumaklı, hayırlı ve uğurlu olması dileği ile birlikte açıkladığı desteklerle ilgili şu ifadeyi kullandı:Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Buzağı ve süt desteği aşağıda yer alan takvime göre, diğer desteklerin tek parça olarak 26 Nisan 2024 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.