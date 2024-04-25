SSK, BAĞ-KUR emekliye zam: En düşük emekli maaşı için en güçlü 2 formül belli oldu!

Temmuz ayında emekliye zam düzenlemesi yapılacak. 16 milyonun geliri kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışı ile yükselecek. TCMB'nin yayımladığı enflasyon beklenti anketi sonrası emekli zammı için ipucu gelirken, en düşük emekli maaşı için de en güçlü 2 formül belli oldu. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Maaşı bu rakamın altında kalan emeklilerin ödemesi Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 8900 TL olan bir emekli önce yüzde 4 ek ödeme alıyor ve maaşı 9256 TL'ye yükseliyor. 744 TL Hazine desteği ile bu emekliye 10000 TL ödeme yapılıyor.6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,47'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12500 TL civarında belirlenecek.En düşük emekli maaşı için en güçlü 2. senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor.Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13500-14000 TL civarında olabileceği hesaplandı.Bilindiği üzere refah payı ve taban aylıkların belirlenmesi 'Resen' alınan kararla oluyor. Emekliye ve memura enflasyon zammının dışında yapılacak zamlar için yasal düzenleme gerekiyor.6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.