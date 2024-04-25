Meteoroloji uyardı: İstanbul'da çöl tozu nedeniyle göz gözü görmüyor
Türkiye'de birçok kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma durumu megakentte de yaşanıyor.
Türkiye, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altında.
Birçok kentte toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşmüş durumda.
İstanbul'da da renk değişti
Aynı zamanda görüş mesafesi de giderek düşüyor. Bir süredir Antalya, Ankara ve İzmir'de etkili olan çöl tozları bu kez İstanbul'a geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyarılarını yaptı. Ardından uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi. Kentte havanın rengi soluklaşmaya başladı.
Hassas değerlere ulaştı
Bugün de öğle saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda çöl tozunun yüksek ortanda etkili olduğu görüldü.
Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınırı değeri, megakentte hassas değerlere ulaştı.
Önemli bir süreç
Bu nedenle birçok vatandaş önlem amaçlı maske takmaya başladı.
Uzmanlar da özellikle akciğer ve astım rahatsızlıkları olan hassas grupların bu süreçte dikkatli olmalarını öneriyor.
Birçok kentte toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşmüş durumda.
İstanbul'da da renk değişti
Aynı zamanda görüş mesafesi de giderek düşüyor. Bir süredir Antalya, Ankara ve İzmir'de etkili olan çöl tozları bu kez İstanbul'a geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyarılarını yaptı. Ardından uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi. Kentte havanın rengi soluklaşmaya başladı.
Hassas değerlere ulaştı
Bugün de öğle saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda çöl tozunun yüksek ortanda etkili olduğu görüldü.
Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınırı değeri, megakentte hassas değerlere ulaştı.
Önemli bir süreç
Bu nedenle birçok vatandaş önlem amaçlı maske takmaya başladı.
Uzmanlar da özellikle akciğer ve astım rahatsızlıkları olan hassas grupların bu süreçte dikkatli olmalarını öneriyor.