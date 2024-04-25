Meteoroloji uyardı: İstanbul'da çöl tozu nedeniyle göz gözü görmüyor

Türkiye, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altında.Birçok kentte toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşmüş durumda.Aynı zamanda görüş mesafesi de giderek düşüyor. Bir süredir Antalya, Ankara ve İzmir'de etkili olan çöl tozları bu kez İstanbul'a geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyarılarını yaptı. Ardından uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi. Kentte havanın rengi soluklaşmaya başladı.Bugün de öğle saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda çöl tozunun yüksek ortanda etkili olduğu görüldü.Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınırı değeri, megakentte hassas değerlere ulaştı.Bu nedenle birçok vatandaş önlem amaçlı maske takmaya başladı.Uzmanlar da özellikle akciğer ve astım rahatsızlıkları olan hassas grupların bu süreçte dikkatli olmalarını öneriyor.