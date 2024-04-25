  • USD: 32,47 - 32,53
  • EURO: 34,82 - 34,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da çöl tozu nedeniyle göz gözü görmüyor

Türkiye'de birçok kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma durumu megakentte de yaşanıyor.

Ekleme: 25.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı: İstanbul'da çöl tozu nedeniyle göz gözü görmüyorTürkiye, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altında.

Birçok kentte toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düşmüş durumda.

İstanbul'da da renk değişti

Aynı zamanda görüş mesafesi de giderek düşüyor. Bir süredir Antalya, Ankara ve İzmir'de etkili olan çöl tozları bu kez İstanbul'a geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyarılarını yaptı. Ardından uzmanlardan da peş peşe uyarılar geldi. Kentte havanın rengi soluklaşmaya başladı.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da çöl tozu nedeniyle göz gözü görmüyor

Hassas değerlere ulaştı

Bugün de öğle saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda çöl tozunun yüksek ortanda etkili olduğu görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınırı değeri, megakentte hassas değerlere ulaştı.

Önemli bir süreç

Bu nedenle birçok vatandaş önlem amaçlı maske takmaya başladı.

Uzmanlar da özellikle akciğer ve astım rahatsızlıkları olan hassas grupların bu süreçte dikkatli olmalarını öneriyor.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da çöl tozu nedeniyle göz gözü görmüyor