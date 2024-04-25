Kocaeli'de kahvehaneyi basıp 1 genci öldürdüler: 8 zanlı yakalandı

Sosyal medya üzerinden tartıştıkları gencin bulunduğu kahvehaneyi basıp ateş açan ve genç adamın ölümüne sebep olan zanlılar ve kaçmalarına yardım eden şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de gençlerin sosyal medya kavgası ölüm getirdi.Arda Yücel Ekşioğlu ile Y.T. sosyal medya üzerinden tartıştı. Olayın büyümesi üzerine karşı taraf harekete geçti.12 Nisan günü 17 yaşındaki C.Ç. ile Y.T. kar maskelerini takarak, çalıntı motosiklet ile Arda Yücel Ekşioğlu'nun bulunduğu Darıca ilçesinde bulunan kahvehaneye geldi.Silahı çeken Y.T. kahvehaneye ateş etti. 8 kurşunun isabet ettiği kahvehanede Arda Yücel Ekşioğlu hayatını kaybetti.Olayın ardından iki zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.Cinayetin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri harekete geçti.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iki zanlının şehir dışına kaçtığı belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından cinayet zanlısı Y.T. Mersin'de, motosiklet sürücüsü C.Ç. Sakarya'da yakalandı.İki zanlının kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen R.Ç., İ.A., M.İ.A., E.Ö., İ.K.T İstanbul, Sakarya, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalandı. A.Ö. ise polis ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında gözaltına alındı.Yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.