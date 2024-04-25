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Kahramanmaraş'ta kuzen dehşeti! 4 yaşındaki Sultan'ı...

Kahramanmaraş’ta 4 yaşındaki Sultan Akgül’ü evde bulamayan ebeveynleri jandarmaya haber verdi. Mahallede yapılan aramada küçük Sultan evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Jandarma Sultan’ı öldürenin ise 14 yaşındaki kuzeni A.A olduğunu belirledi.

Ekleme: 25.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta kuzen dehşeti! 4 yaşındaki Sultan'ı...Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde oturan Akgül ailesi gitmiş oldukları yerden eve döndüklerinde kızları Sultan'ın evde olmadığını fark ettiler. Evin çevresinde kızlarını bulamayan Akgül ailesi durumu Jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek mahalle sakinleri küçük Sultan'ı aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucu küçük kızın cansız bedeni evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Kahramanmaraş'ta kuzen dehşeti! 4 yaşındaki Sultan'ı...

Ekipler, yaptıkları araştırmada küçük Sultan'ın amcasının oğlu A.A.'nın (14) ayakkabı ve yerdeki kan izleri tespit edildi. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf etti. A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta kuzen dehşeti! 4 yaşındaki Sultan'ı...