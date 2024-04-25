İzmir ve Aydın'da FETÖ operasyonu

İzmir ve Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.İzmir merkez, Dikili ilçesi ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.İkametinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.