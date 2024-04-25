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Hacca gidecekler dikkat: Uçuş bilgileri belli oldu

Bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Ekleme: 25.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Hacca gidecekler dikkat: Uçuş bilgileri belli olduDiyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, 'Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu' kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.