Fırsatçılığa izin verilmeyecek! Bakan Bolat açıkladı: Ekiplerimiz sürekli sahada deneti halinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) düzenlenen 'Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Oda Başkanları Bilgilendirme, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.Toplantıya, Bakan Bolat'ın yanı sıra TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, meslek odalarının temsilcileri ve esnaf birliklerinin yöneticileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, 'Esnaf ve Sanatkarımız enflasyonla mücadelenin kilit noktasıdır. Kendi işini yapamayan ne kadar yatırımcı varsa gıda sektörüne birikti. Öyle bir rant olmuş ki fiyatları kontrol etmek artık mümkün değil. Bir kişinin 10 bin tane işletmesi olursa böyle olur. Ülkede haksız rekabet çok ciddi boyuta ulaştı. Esnafı tezgahtar, çiftçiyi tarlada işçi yaptılar. Tüketici artık enflasyondan illallah etti' dedi.Esnaf ve sanatkarların büyük sermaye karşısında cılız kaldığını ve haksız rekabetin bir an evvel önlenmesi gerektiğini belirten Palandöken, 'Esnafı da vatandaşı da artık bu çileden kurtarın. Sanayide çırak, marangoz, demirci, usta, betoncu bulunamıyor. Yeni nesil babadan kalan zanaata sahip çıkamıyor. Çünkü 50 sene çalışan esnafın yanına bir market açılıyor her şeyi bitiriyor. Memlekette kasap, manav kalmadı. Tüm fiyatlar büyük sermayenin tekelinde. Bunlar hem toptancı hem servisçi, ithalatçı ve imalatçı oldular. Esnaf ve halk büyük sıkıntıda. Esnafın tütün mamullerinden elde ettiği kar marjı yüzde 12'den yüzde 4'e kadar düştü. Zincir marketlerin sigara ve ekmek satışı muhakkak sınırlandırılmalı' diye konuştu.Bakan Bolat ise, Covid-19 salgını ile artan küresel ekonomik krizi hatırlatarak, 'Covid-19 ile tetiklenen ve sonrasında giderek artan küresel ekonomik kriz, tüm dünyada etkisini sürdürmektedir. Üretim, yatırım, istihdam için istikrarı sağlamak ve enflasyonu kontrol etmek, gelişmiş ekonomiler de dahil olmak üzere pek çok ülke için büyük bir problemdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; bir yandan meydana gelen bölgesel krizleri yönetmeye çalışırken, diğer yandan ekonomik yol haritamız olan Orta Vadeli Programı (OVP) titizlikle uyguluyoruz. Ülkemizin güven inşa etmek için gösterdiği tüm gayretleri boşa çıkarmak için uğraşan, didinen kimseler her zamanki gibi iş başındadır. 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 ve son 14 çeyrektir büyüyen bir ekonomiyi, rekorlar kıran ihracatı, azalan dış ticaret açığı ve azalan cari işlemler açığını kabullenemiyorlar. Fakat tüm bunlar bizim kararlılığımızın önüne geçemez. Biz bugünü sağlam inşa etmek ve geleceği doğru şekillendirmekle mükellefiz. Esnafımızı, girişimcilerimizi, üreticilerimizi, tüketicilerimizi ve emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.Ardından fahiş fiyatlara değinen Bakan Bolat, 'Daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları artıranlar da maalesef oluyor. Ticaret Bakanlığı ve bazı durumlarda diğer bakanlıklardan ekiplerimiz sürekli sahada denetim halindedir. Bu konuda taviz vermeyeceğiz; fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz' dedi.Küresel büyümenin çok üstüne çıkan büyüme başarısıyla milli gelirin ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aştığını ve 1,1 trilyon dolar seviyesine ulaştığını anımsatan Bolat, 'Önemli bir gelişmişlik göstergesi olan ve 2002 yılında 3 bin 608 dolar seviyesinde olan kişi başına gelirimiz, 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesini yakalamıştır. Performansı ile göz kamaştıran bir diğer göstergemiz ise ihracatımızdır. Mal ihracatımız 2023 yılında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak, 2002 yılına göre 7 kat artışla 255,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, 2002 yılında 14 milyar dolar seviyesinde olan hizmet ihracatımız, bugün 7,2 kat artış ile 99,8 milyar dolara ulaştı. 2023 yılında hizmetler dengemiz net fazlası ise 52 milyar dolar düzeyine geldi' diye konuştu.Ekonomideki önceliklerinin yatırım, üretim, ihracat, istihdam ekseninde ilerlediğini kaydeden Bakan Bolat, '2023 yılında yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük işsizlik oranı kaydedildi. 2002 yılı sonunda istihdam sayısı sadece 19 milyon kişiyken, 2023 yılında istihdam sayımız 32,4 milyon kişiye yükseldi. Başka bir deyişle, bu veriler şunu ifade ediyor; 21 yılda iş, aş, gelir, refah, tüketim ve satın alma gücü düzeyi önemli ölçüde yükseldi. 2002 yılında esnaf ve sanatkarların kullanmış oldukları krediler için yüklendikleri faiz oranı yıllık yüzde 50 seviyelerinde iken, bugün faiz oranları yıllık yüzde 29 düzeyinde seyrediyor. Geçtiğimiz yıllarda esnafımıza faizi yıllık yüzde 4,5 düzeyine kadar inen ölçekte krediler kullandırdık' ifadelerini kullandı.