Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm nedeni belli oldu: Evinde cansız bedeni bulunmuştu!

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un efsane başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'dan dün acı haber geldi. Babasından haber alamadığı için eve giden kızı, Mehmet Ali Yılmaz'ın cansız bedenini bulurken hemen sağlık ekiplerine haber verdi.Yapılan ilk incelemenin ardından Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olay sonrası Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.Kızının ifadesine göre Mehmet Ali Yılmaz'ın 25 gündür bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve evde dahi tekerlekli sandalye ile dolaştığı ve yatakta ölü olarak bulunmasından sonra korumasının kızına haber vermesi sonucu ölümünün kamuoyu ile paylaşıldığı kaydedildi.Ailenin yaptığı açıklamada ise Mehmet Ali Yılmaz'ın 26 Nisan 2024 Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği belirtildi.Yılmaz Ailesi'nden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeniyle ilgili de bilgi verildi. Açıklamada, 'Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik' denildi.