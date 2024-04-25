DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Tekik, gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. İl binasında yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.