Çöl tozu alarmı! 44 il için sarı kodlu uyarı yapıldı: Maske takmadan dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.Havva sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Rüzgarın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Çöl tozlarının insan sağlığı üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabildiğini söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar şunları söyledi:'Astım ya da bahar alerjisi olanlar bu durumdan olumsuz etkilenir. O kişilerin bu dönemde dışarıya çıkmaması tavsiye edilir. Hapşırma, kuru öksürük, gözlerin yaşarması, baş ağrısı gibi semptomlar yaşayabilirler. Şu anda eminim ki çok büyük bir insan topluluğunun bu tip yakınmaları vardır. Ama bunun da çaresi partikül tutucu maske takmaktır. Pazartesiden itibaren yoğun çöl tozu geldi. Tamamen çöl tozu bulutu var. İzmir'de güneşi göremedik. İki gün önce Libya'da uçak seferleri iptal edildi. Türkiye'de de bugün yaklaşık 17 ilde çok etkili oldu. Bu doğal bir şey. Bahar alerjisi, maske takıldığında hafif geçer, takılmazsa ağır geçer. Bazen hastaneye yatışlarda bile artış olur. Yaklaşık 2-3 hafta boyunca maske kullansınlar' diye konuştu.Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 34°CParçalı ve yer yer çok bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutluMANİSA °C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçeleri ile Isparta il geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 36°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlıHATAY °C, 34°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 33°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.ANKARA °C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.BOLU °C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutluDÜZCE °C, 34°CParçalı ve yer yer çok bulutluSİNOP °C, 22°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 34°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 23°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 27°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık