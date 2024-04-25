Cevdet Yılmaz: Türkiye-Kazakistan ticaret hedefi aşıldı

“Türkiye-Kazakistan İş Forumu”na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk ve Kazak iş dünyasının ticaret hedefi olan 10 milyar doların aşıldığını belirterek, her iki ülkenin de iş insanlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de “Türkiye-Kazakistan İş Forumu”nda konuştu.Konuşmasında Türkiye'nin büyümesi ile OECD ülkeleri arasında üst sıralarda olduğunu belirterek son ekonomik verilerini aktaran Cevdet Yılmaz, iki ülke arasındaki ticare iş birliklerine işaret etti.Kazakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğiBaşlıca ihraç ürünleri, prefabrik yapılar, mücevherci eşyası ve aksamı, tohum, hububat ve kurubaklagil olarak sıralanıyor.Başlıca ithal ürünler, rafine edilmiş bakır, işlenmemiş çinko, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar oldu.Taahhüt sektörümüz Kazakistan ile ekonomik ilişkilerimizde öncü konumunu sürdürüyor.Türk müteahhitler tarafından Kazakistan’da toplam 24,4 milyar dolar değerinde 500’e yakın proje gerçekleştirildi.Kazakistan’da Türk girişimcilerin özellikle gıda sektörü, ilaç-kimya sanayisi, inşaat, otelcilik ve imalat alanlarında öne çıktıkları görüldü.Kazakistan’da müteahhitlik sektöründe Türk şirketlerinin faaliyetleri de gün geçtikçe artıyor.