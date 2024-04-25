Çanakkale Kara Savaşları’nın 109. yıldönümü etkinlikleri başladı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma etkinlikleri dün Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenle başladı. Törenlere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Vali Vekili Hakkı Uzun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir iştirak ederken, il ve ilçe belediye başkanları, birçok ülkeden gelen devlet yetkilileri ve üst düzey yöneticiler katıldı.İsmail Kaşdemir törende yaptığı konuşmada Türk milletine bu toprakları vatan yapanları hayırla yâd ettiğini vurgulayarak 'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının ve kahraman Mehmetçiklerimizin ruhları şâd olsun. 109 yıl önce nasıl vatan bellediğimiz toprakların her köşesinde yaşayanların kalbi Çanakkale için atmaktaysa, bugün de her bir millet ferdinin hatta şu anki sınırlarımızın dışında yaşayan akraba ve dostlarımızın da kalbi Çanakkale ile atmaktadır. Çünkü Çanakkale ortak bir değerdir, ortak bir paydadır' dedi.Fransa Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Koramiral Christophe Lucas ise, 'Çanakkale Savaşları'nı andığımız böylesi bir günde, çoğu çok genç yaşta üzerinde bulunduğumuz bu yarımadada hayatlarını feda eden cesur askerleri anmak üzere Türkiye gök kubbesi altında sizlerle birlikte bulunmaktan onur duyuyorum' şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak şehitler için dua edildi. Askeri bando eşliğinde askeri birlik, konuk askerler, gaziler ve izciler resmi geçit töreninde yürüyüşlerini gerçekleştirdi, ardından yapılan SOLOTÜRK gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.Çanakkale Savaşları'nın 109'uncu yılı kapsamında Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından anlamlı bir anıt yapıldı.Gelibolu'da düşman askerini durdurarak Anafartalar Kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından 17 Haziran 1915 tarihinde 18'inci Alay'ın siperlerinin bulunduğu bölgede çekilen fotoğrafın bulunduğu noktaya 109 yıl sonra Atatürk Anıtı yapıldı