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Bursa'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Bursa'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 4 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 25.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltıBursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Askeri Mahrem Yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25/04/2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam eden 4 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği bildirildi.