Bursa'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Bursa'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 4 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Askeri Mahrem Yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25/04/2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam eden 4 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği bildirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam eden 4 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği bildirildi.