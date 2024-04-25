Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,24 puan artışla 9.802,34 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 4,00 ile spor oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunun etkisiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.Öğleden sonra ayrıca ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.